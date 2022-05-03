«Фабрика Станиславского» соберёт лучших

Аргументы Недели → Культура 13+

3 мая 2022, 20:35 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Четвертый летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» состоится со 2 по 12 июня 2022 года в Москве и Подмосковье. В программе фестиваля знакомство со спектаклями театральных коллективов из 7 регионов России: Москвы, Твери, Иванова, Стерлитамака, Екатеринбурга, Севастополя и Новокуйбышевска. «Фабрика» прославилась своими практическими лабораториями и профессиональными тренингами для студентов театральных вузов страны. Этот фестиваль не станет исключением. Основная идея фестиваля - собрать театральные коллективы, режиссеров и актеров, исследующих и развивающих наследие театрального реформатора Константина Сергеевича Станиславского. Культура, созданная Станиславским, как на уникальный опыт мирового театра, вот что волнует театральный форум. А согласии, полемике всегда которым рождается новое искусство, новые поколения режиссеров, актеров, педагогов и это как раз главный трэнд фестиваля губернских театров.

«Фабрика Станиславского» представит значимые постановки региональных театров и яркие актерские работы, которые не всегда доступны столичному зрителю. В фестивальной афише - спектакли самых разных театральных концепций и школ, но, безусловно, в центре внимания - традиционный психологический театр, в котором все идеи и смыслы транслируются через актера.

Открытие фестиваля состоится 2 июня в Музейном комплексе «Паровозное депо «Подмосковная», начало в 20.00. На открытой площадке, в антураже старинной железнодорожной станции гостям фестиваля представят фрагмент премьерного спектакля Московского Губернского театра «Чужие берега» (режиссер Ольга Матвеева). В его основе поэзия русской эмиграции первой волны ХХ века - как абсолютно незнакомая широкой публике поэзия «русского Харбина», так и поэзия «русского Парижа», где прозвучат стихи таких известных авторов, как Саша Черный, Георгий Адамович, Владимир Набоков.

Фестиваль создан в 2017 г. по инициативе художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова. Организаторы - Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Московской области. Художественный руководитель фестиваля - народный артист России Сергей Безруков.

Сергей Безруков о фестивале: «В этом году фестиваль «Фабрика Станиславского» пройдет в четвертый раз. Времена сейчас непростые для всех нас, для отечественной культуры, но тем важнее сохранять и развивать то, чем мы сильны, чем мы можем гордиться. А имя и учение Станиславского - одно из важнейших достояний мирового искусства. Мы собрали в этом году интересную программу – спектакли из Москвы, Новокуйбышевска, Твери, Иванова Стерлитамака, Екатеринбурга и Севастополя. По итогам конкурса по традиции вручим нашу премию «Верю!» лучшим актёрам и лучшему актерскому ансамблю. Название премии родилось из известной фразы Станиславского, для которого главным всегда был актер, проживающий на сцене жизнь своего героя так, чтобы зрители могли сказать ему «Верю!».

Спектакли участники конкурса: А.Островский «Гроза» (Тверской ТЮЗ, режиссер Вероника Вигг), Ю.Поспелова «Лёха» (Ивановский драматический театр, режиссер Ирина Зубжицкая), Е.Шварц «Дракон» (Театр-студия, «Грань», Новокуйбышевск, режиссер Денис Бокурадзе), А.Михалевский «Магнит» (Свердловский государственный академический театр драмы, режиссер Алексей Бадаев), М.Карим «Страна Айгуль» (Стерлитамакский государственный русский драматический театр, режиссер Людмила Исмайлова), Н.Гоголь «Нос» (Севастопольский ТЮЗ, режиссер Яна Тумина. В рамках фестиваля вне конкурса состоятся показы спектаклей «Квартирник» (Школа-Студия МХАТ, режиссеры Екатерина Киреева, Олег Тополянский), и «Прекрасное Далёко» Дмитрия Привалова (Московский Губернский театр, режиссер Павел Артемьев).

В жюри фестиваля вошли: Павел Руднев, театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент школы-студии МХАТ и Высшей школы деятелей сценического искусства им. Г.Г. Дадамяна, помощник художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова, помощник ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам. Нияз Игламов, историк театра, театральный критик, советник художественного руководителя Татарского государственного театра кукол «Экият», Советник Министра культуры РТ, Председатель Общественного совета по культуре РТ, программный директор российских и зарубежных фестивалей, эксперт фестиваля «Золотая Маска». Ксения Аитова, театральный критик, журналист, эксперт фестиваля «Золотая Маска», Фестиваля молодой драматургии «Любимовка», Фестиваля современной драматургии «Ремарка».

Важнейшая часть фестиваля – практические лаборатории и профессиональные тренинги с участием ведущих теоретиков и практиков российского театра. «Фабрика Станиславского» предлагает студентам региональных театральных ВУЗов исследовать на практике «систему» К.С. Станиславского и, следуя его заветам, пробовать, изучать, экспериментировать и искать свой собственный творческий путь.

Участниками лабораторий и тренингов станут 32 студента актерских факультетов из Волгограда, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Ярославля и Саратова. Для них в рамках фестиваля в Московском Губернском театре проведут свои тренинги преподаватели театральных вузов по дисциплинам «мастерство актера», «сценическая речь» и «сценическая пластика», будут проведены лекции по истории театра. Мастер-классы по актерскому мастерству для студентов проведут Сергей Безруков, Денис Бокурадзе, Сергей Федотов.

Фестиваль завершит свою работу 12 июня в Московском Губернском театре. По итогам конкурсной программы будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль. Победителям вручаются памятные статуэтки «Верю» - эксклюзивная миниатюрная скульптура Станиславского из "бисквитного" фарфора.



В день подведения итогов фестиваля участники тренинга по актёрской импровизации выступят на малой сцене МГТ, где будут соревноваться в остроумии, находчивости и непредсказуемости в формате театральной игры "Импровизационный БАТЛ".

Лауреатами премии фестиваля в разные годы названы актеры Алиса Кравцова (Коляда-Театр), Антон Момот (Санкт-Петербургский театр «Мастерская»), Ирина Ермолова и Александр Баргман (Свердловский академический драматический театр), Людмила Трошина (Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»), Валерий Рыжков (Рязанский государственный областной театр драмы).