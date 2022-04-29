Николай Стариков о запрете некоторых авторов: Если книга не нарушает закон, то не вижу причин, чтобы не продавать ее в магазинах

Аргументы Недели → Культура 13+

29 апреля 2022, 19:26

Писатель Николай Стариков.

На днях глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская возмутилась, что в магазинах продолжают продавать книги авторов, выступивших против спецоперации России на Украине. Писатель Николай Стариков в эксклюзивном комментарии «Аргументам недели» высказал свое мнение, почему он является сторонником того, чтобы все происходило по закону.

«Оценки историческим событиям будут давать наши потомки по их окончанию. Что касается отношения к различным писателям, то их книги должны оцениваться с точки зрения законодательства. Если книга не нарушает закон, то я не вижу причин, чтобы эта книга не продавалась в магазинах», – отметил российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков.

Стариков считает, что эта ситуация такая же, как и с концертами артистов. «Если мне не нравится позиция этого актера, я просто не иду на его концерт. Ровно также я не буду покупать книгу писателя, если он ведет себя неподобающе, на мой взгляд», – сказал он.