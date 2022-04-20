Смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ в театре Российской Армии

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20 апреля 2022, 18:49 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Фото: Лена Морозова

На Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии 16 апреля 2022 года состоялось открытие патриотического смотра-конкурса #ЯГОРЖУСЬ для детей и юношества. Концерт начался с торжественной речи заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы Ларисы Ивановны Тиуновой. Она рассказала об идее, целях и задачах смотра-конкурса: «Фестиваль был задуман еще два года назад, но его отложили из-за пандемии. Нам было важно организовать его в очном формате, чтобы зрители могли прочувствовать атмосферу и поддержать участников. 527 коллективов и одиночных исполнителей подали заявки в пяти номинациях. Сегодня мы начинаем масштабный праздник, и впереди нас ждет обширная программа». Кроме того, по словам заместителя префекта, смотр-конкурс станет доброй традицией для округа. «Выражаю благодарность Центральному академическому театру Российской Армии, который является соорганизатором данного мероприятия. Та работа, которая сейчас проводится в рамках смотра-конкурса, исключительно важна для всех нас и, конечно, для будущих поколений».

О программе патриотического смотра-конкурса #ЯГОРЖУСЬ рассказал депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Андрей Валериевич Картаполов: «Творческая составляющая является стержнем этого смотра-конкурса, основным содержанием. Но важно, что этим не ограничиваются те мероприятия, которые будут проходить – это и патронажные акции по уходу за местами захоронения и памятными сооружениями, посвященные Великой Отечественной войне, и забота о ветеранах, и высаживание «Сирени Победы», и многое-многое другое. Считаю правильной такую программу, потому что культура – это всеобъемлющая составляющая, не имеющая границ, которая нас всех объединяет и роднит накануне важного праздника нашей страны. Справедливо, что конкурс, который был задуман к годовщине Великой Победы, проходит в эти дни. Сейчас проводится специальная военная операция по искоренению нацизма и само провидение сделало так, что военные подвиги будут освещены в этом конкурсе. Во время спецоперации появились Герои. Это прямая связь поколений: наших прадедов и новых Героев – наших детей, которыми мы тоже гордимся».



Председатель жюри – народный артист России Максим Исаакович Дунаевский обратился к конкурсантам и их родителям: «Призовое место – это не самое главное. Гораздо важнее то, что мы называем успехом. Олимпийский принцип – участие, причастность к искусству, возможность выразить себя, показать себя так, чтобы зритель искренне и бурно аплодировал – это и есть победа и настоящий успех, которого я всем участникам смотра-конкурса от души желаю! Удачи вам, друзья!»

С приветственной речью выступил и директор Департамента культуры Минобороны России Артём Владимирович Горный, также рассказав о важности передачи памяти о великих событиях из поколения в поколение, чтобы наши потомки понимали и помнили, чему и кому обязаны жизнью.

Торжественную часть продолжил концерт. Ведущими были актеры Центрального академического театра Российской Армии народные артисты России Ольга Богданова и Артём Каминский. В праздничном мероприятии приняли участие: народная артистка РСФСР Алина Покровская, народный артист России Александр Дик, «Юные Александровцы», танцевальный коллектив «Тодес», артисты Центрального Дома Российской Армии и другие.



С 16 апреля по 9 мая пройдет второй этап смотра-конкурса среди пятидесяти полуфиналистов в номинациях «Театральная постановка», «Танцевальное мастерство», «Художественные работы», «Песня» и «Художественное слово». Свои таланты продемонстрируют: детская театральная студия Стаса Намина, театральные кружки «Театр танца» и «Самолёт», театр «Лествица» при НБЦ «Социальное развитие», ученики школы №518 и другие.

Также в рамках смотра-конкурса пройдут показы лучших спектаклей о Великой Отечественной войне Театра Российской Армии. Символично, что 9 мая состоится премьера спектакля «Когда я вернусь» по автобиографической пьесе знаменитого драматурга Владимира Гуркина, всенародно известного автора сценария фильма «Любовь и голуби». Режиссер спектакля – заслуженный артист России, и.о. главного режиссера театра Андрей Бадулин.



Итоги смотра-конкурса #ЯГОРЖУСЬ будут подведены 8 мая 2022 года на Гала-концерте, который состоится на Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии. В концерте примут участие ведущие артисты театра, а также юные победители творческих конкурсов.



