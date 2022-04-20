ЭХО Большого Детского фестиваля в Архангельске

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20 апреля 2022, 18:31 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Фото: Пресс-служба БДФ

В Архангельске завершилась программа ЭХО Большого Детского фестиваля (БДФ). За 6 дней прршло 63 мероприятия на 15 площадках. Участниками фестиваля стали более семи тысяч участников. Жителей Поморья смогли увидеть лучшее, что было создано для детской и подростковой аудитории в области театра, кино, анимации и литературы. БДФ – это ежегодный фестиваль творческих проектов для детей и подростков в сфере театра, кино, анимации и литературы. Большой Детский фестиваль проводится в Москве и Санкт-Петербурге. Региональная программа появилась только в прошлом году, но уже с успехом прошла в Калининграде и Севастополе. Третьей точкой на карте фестиваля стал Архангельск.

Идею региональной программы «ЭХО БДФ» принадлежит художественному руководителю фестиваля Сергею Безрукову, который считает что «ЭХО — это то послевкусие, которое остаётся, когда фестиваль завершается». Ощутить его с 13 по 17 апреля смогли и жители поморья.

«На несколько дней Архангельск и Северодвинск стали настоящей территорией детства, - говорит Сергей Безруков. - Помимо показов работ лауреатов БДФ, здесь прошли творческие встречи и мастер-классы современных детских писателей, образовательная программа для детей и лаборатория для молодых режиссеров. У нашего фестиваля есть ноу-хау — детское жюри. Именно дети определяют, кто станет победителем. Поэтому в Архангельск и Северодвинск мы привезли лучшее, что выбрали сами дети».



В последний день фестиваля организаторы подвели предварительные итоги работы и поделились цифрами: на площадках Архангельска и Северодвинска 6000 зрителей увидели спектакли ЭХО БДФ, 450 человек посетили встречи и мастер-классы с писателями, 84 ребёнка приняли участие в мастерских, 600 человек посетили бесплатные показы кино и анимации. Это мероприятие носило благотворительную направленность — программу БДФкино бесплатно смогли посмотреть дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники социально-реабилитационных центров и детских домов. Три эскиза спектаклей были подготовлены в рамках лаборатории для молодых режиссёров в Архангельском театре кукол, один из которых театр отберёт в свой репертуар и возьмёт в работу.

«У меня ощущение, что мы были везде: театральные площадки, лаборатория в театре кукол, кинопоказы в Архангельске и Северодвинске. Три дня наши педагоги очень плотно занимались с детьми из театральных студий в рамках программы БДФ Мастерские. Мы очень рады, что всё это сложилось. ЭХО готовилось больше полутора лет. Задел был сделан достаточно давно. Но после длительных переговоров и подготовки всё заработало», — отмечает директор ЭХО Большого детского фестиваля Лариса Вильясте.



Фестиваль проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области. Организаторы специального проекта «ЭХО БДФ» в Архангельске — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр, Министерство культуры Архангельской области и Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова.



