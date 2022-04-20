Квартет из Анголы набирает популярность в Челябинске

Аргументы Недели. Челябинск → Культура 13+

20 апреля 2022, 11:20 Татьяна Михайлова

Африканские музыканты учатся в институте культуры. В коллективе два скрипача, альтист и виолончелист. Видеоролик о них вышел на канале «Гранада ТВ».

Челябинцы могли познакомиться с талантливыми исполнителями на городских культурных мероприятиях, куда музыкантов часто приглашают. А совсем недавно квартет выступил в Москве на концерте, организованном посольством Анголы в честь Дня мира и национального примирения.

Квартет ценит русскую культуру и с удовольствием исполняет народную музыку. Сейчас они учатся на втором и третьем курсах. После обучения исполнители планируют играть в симфоническом оркестре президента Анголы.

«Отечественная исполнительская школа авторитетна во всем мире», – прокомментировал декан консерваторского факультета Челябинского государственного института культуры Михаил Ивашков.