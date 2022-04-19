Сергей Зверев заявил, что Алла Пугачева регулярно посещает врачей в Израиле, а потом возвращается в Россию

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19 апреля 2022, 16:24 Источник: teleprogramma.pro

Сергей Лазарев, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев в рамках разговора с представителями средств массовой информации во вторник, 19 апреля, прокомментировал информацию об отъезде Аллы Пугачевой в Израиль.

Сергей Зверев отметил, что у Аллы Пугачевой были проблемы со здоровьем, а в Израиле есть врачи, которые помогают певице.

Стилист в беседе с порталом teleprogramma.pro уточнил, что примадонна российской эстрады после лечения возвращается в Россию и снова приступает к работе. Зверев уточнил, что Пугачева посещает Израиль с "какой-то периодичностью", поэтому речи о переезде знаменитости не идет.