Сергей Зверев заявил, что Алла Пугачева регулярно посещает врачей в Израиле, а потом возвращается в Россию

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев в рамках разговора с представителями средств массовой информации во вторник, 19 апреля, прокомментировал информацию об отъезде Аллы Пугачевой в Израиль.
Сергей Зверев отметил, что у Аллы Пугачевой были проблемы со здоровьем, а в Израиле есть врачи, которые помогают певице.
Стилист в беседе с порталом teleprogramma.pro уточнил, что примадонна российской эстрады после лечения возвращается в Россию и снова приступает к работе. Зверев уточнил, что Пугачева посещает Израиль с "какой-то периодичностью", поэтому речи о переезде знаменитости не идет.