Ушел из жизни народный артист РФ, театральный режиссер Леонид Хейфец

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18 апреля 2022, 19:19 Источник: ТАСС

Леонид Хейфец, фото с сайта театра имени Маяковского

В понедельник, 18 апреля, умер театральный режиссер Леонид Хейфец. Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский сообщил, что еще в пятницу на прошлой неделе он разговаривал с народным артистом РФ, он выписался из больницы, был в хорошем бодром настроении. А сегодня позвонила его супруга и сообщила грустную новость.

Народный артист РФ, театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец ушел из жизни в возрасте 87 лет. Дата и место прощания пока не названы.

Леонид Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. В 1956 году окончил Минский политехнический институт, а 1963 году - ГИТИС.

В 1962 году стал режиссёром Рижского театра юного зрителя (ТЮЗ). В 1963-1970 годах работал режиссёром театра Советской армии в Москве (с 1993 года - театр российской армии), в 1971-1986 гг. - режиссёр Малого театра. С 1998 года был режиссёром Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Режиссер полюбился театралам постановками «Рудин» Ивана Тургенева, «Обрыв» Ивана Гончарова+, «Вишневый сад» Антона Чехова, «Доходное место» Александра Островского.

Хейфец в 1971-1980 годах преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина, затем — в Театральном институте имени Бориса Щукина. Он являлся профессором кафедры режиссуры драмы, художественный руководитель мастерской ГИТИСа.