Михаил Швыдкой: режиссер Римас Туминас уехал из России из-за угроз семье

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18 апреля 2022, 17:01

Римас Туминас, фото: Genrietta Peryan/globallookpress.com

Театральный режиссер Римас Туминас вынужденно уехал из России. Туминас вернулся в Литву. Специальный представитель президента РФ по международным культурным отношениям, бывший министр культуры Российской Федерации Михаил Швыдкой рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» о том, что семье режиссера в Литве начали угрожать, и деятелю искусств пришлось покинул нашу страну.

Римаса Туминаса ранее уволили с должности худрука Малого театра в Вильнюсе за то, что он был художественным руководителем Театра имени Вахтангова в Москве. Как сказал Михаил Швыдкой, «Римас Туминас вел себя безупречно».

Спецпредставитель российского президента по по международным культурным отношениям подчеркнул, что в России никто не требует высказывать свою позицию от артистов, а в Европе это требуют для возвращения актеров на сцену.

«Сегодня ситуация в западных странах на уровне тоталитаризма в отношении деятелей искусства», - считает Михаил Швыдкой.