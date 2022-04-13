В Челябинской области пройдет фестиваль «Студенческая весна»

Аргументы Недели. Челябинск → Культура 13+

13 апреля 2022, 14:58 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Свои таланты продемонстрируют более 1 тысячи участников.

14-25 апреля в Челябинске состоится региональный этап фестиваля «Студенческая весна». Молодежь Южного Урала сможет проявить себя в танцевальном, вокальном, инструментальном и театральном конкурсах.

По словам начальника Главного управления молодежной политики Челябинской области Светланы Калимуллиной, «Студенческая весна» позволяет раскрыть творческий потенциал каждого участника.

Сообщается, что в 2022 году впервые на территории региона пройдет Фестиваль профессиональных образовательных организаций. На него заявились более 500 студентов из 53 средне-специальных учебных заведений. В программу фестиваля вошли вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное направления, а также оригинальный жанр, мода, медиа и арт.

По традиции в жюри будут приглашены известные деятели культуры региона. В их числе – заслуженный артист России Борис Каплун, автор-

исполнитель, лауреат региональных и всероссийских конкурсов авторской песни Екатерина Романова, заведующий эстрадным отделением ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского Антон Бугаев, заслуженный артист России Владислав Морозов.

Лучшие творческие номера станут частью программы гала-концерта, который состоится 25 апреля. Победители фестиваля представят Челябинскую область в финалах Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования и Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций.

Добавим, что в этом году региональный фестиваль пройдет в Челябинской области в 26-й раз. За все время существования в нем приняли участие свыше 25 тысяч молодых южноуральцев.

Информационный партнер фестиваля – медиахолдинг «Гранада Пресс».

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