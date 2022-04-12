Актриса Елена Ксенофонтова cообщила о травле в соцсетях из-за поста о премьере

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12 апреля 2022, 14:30 Источник: Тeleprogramma.pro

Елена Ксенофонтова, фото: vk.com/elenaksenofontova_1972

Актриса театра и кино Елена Ксенофонтова пожаловалась на злобную травлю в социальных сетях. Женщине даже пожелали смерти хейтеры. Все началось из-за того, что актриса написала о своей премьере.

Елена Ксенофонтова в шоу "Эмпатия Манучи" рассказала, что подверглась жуткой травле в соцсетях.

По словам актрисы, в ответ на ее пост о премьере ее пристыдили: "... как вы можете в такое время о спектаклях". "Я же не говорю, чтобы вы не ходили на завод, не работали в фирме. Это мой хлеб. У меня двое детей и я должна их кормить", - выразила мнение звезда сериала "Кухня".

Как отметила Ксенофонтова, если сегодня разрушат ее дом, то на Украине не появятся сочувствующие ей люди, которые бросят свою работу и будут ей сочувствовать.

"Я в это не верю. Я уже заболеваю от новостей. Мне больно и горько. Я плачу много. В первые две недели я была размазана по полу. Я искренне сочувствую, но то количество злобы от людей, чтобы я сдохла. За что?" - поделилась переживаниями знаменитость и подчеркнула: "Мне не стыдно, что я русская".