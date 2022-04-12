Как в Челябинске театр и кино объединили на одной площадке

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12 апреля 2022, 07:40 Татьяна Михайлова

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Южноуральцам представили историю легендарного «Манекена».

В эфир вышла очередная программа из цикла «Очевидно было». На этот раз гостем проекта стал директор театра «Манекен» Александр Березин. Он рассказал историю создания театра «Манекен», прошедшего путь от студенческого до профессионального коллектива.

С 1996 года театр размещался в теплом подвале по улице Сони Кривой. «Как бы мы не любили наш подвальчик, вдруг все почувствовали, что дальше просто физически мы не можем развиваться, не помещались туда. Для нас это стало вопросом жизни и смерти», – поделился Александр Березин.

Руководство города приняло решение о создании центра искусств путем слияния кинотеатра имени А. С. Пушкина и муниципального театра «Манекен». Так в городе появилось учреждение, объединившее в одном пространстве театр и кино.

Напомним, что «Очевидно было» – совместный проект медиахолдинга «Гранада Пресс» и Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Все прямые эфиры записываются в зале краеведения Публички. Программу ведут Рифат Абдрашитов и Андрей Трушников.