Владимир Спиваков и Филипп Копачевский исполнят сочинения Чайковского и Шопена в Доме музыки

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6 апреля 2022, 14:30 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Фото: Пресс-служба ММДМ

Заключительный концерт абонемента Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России состоится в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 14 апреля. В программу вечера вошли сочинения Петра Чайковского и Фридерика Шопена. В качестве солиста выступит известный пианист Филипп Копачевский. Традиционный цикл концертов маэстро Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра завершит программа из симфонических сочинений двух ярких представителей музыкального романтизма – Петра Чайковского и Фридерика Шопена.

Откроет вечер торжественный полонез из оперы «Евгений Онегин» Чайковского – блестящее оркестровое сочинение, которое часто является украшением программ концертов классической музыки. В продолжение первого отделения прозвучит Первый фортепианный концерт Шопена, написанный композитором в двадцать лет. Юношеская поэтичность, мелодическая красота и виртуозность сольной партии сделали это произведение необычайно популярным.

Сольную партию в концерте исполнит выпускник Московской консерватории, лауреат престижных международных конкурсов, обладатель специального приза XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского – пианист Филипп Копачевский. Его интерпретации сочинений Шопена, по признанию критиков, представляют собой органичный «сплав романтической манеры исполнения с аналитическим пониманием музыки». Пианист завоевал огромную популярность в Японии, где специально по заказу телекомпании NHK записал диск с фортепианными произведениями польского романтика.



Одно из выдающихся произведений Петра Ильича Чайковского – Пятая симфония – прозвучит во втором отделении и станет основой апрельской программы. Симфония была написана в 1888 году и впервые прозвучала в Санкт-Петербурге, в Мариинском театре под управлением самого автора. С тех пор было создано множество интерпретаций этого величайшего шедевра, и одна из наиболее вдохновенных принадлежит маэстро Владимиру Спивакову и Национальному филармоническому оркестру России. Именно это произведение, по признанию маэстро Владимира Спивакова, стало его «первым осознанным потрясением от музыки Чайковского». По мнению маэстро, несмотря на мировую популярность Пятой симфонии, ее можно открывать для себя снова и снова. «В ней постоянно ощущается глубинная тайна», – признается Владимир Спиваков, считая, что это сочинение «требует колоссальных энергетических затрат».

14 апреля 2022, Светлановский зал, 19:00

Владимир Спиваков и НФОР. Шопен, Чайковский (6+)

Национальный филармонический оркестр России

Художественный руководитель и главный дирижер – Владимир СПИВАКОВ

Солист – Филипп КОПАЧЕВСКИЙ, фортепиано

В программе:

Чайковский. Симфония № 5 ми минор

Полонез из оперы «Евгений Онегин»

Шопен. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми минор

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