Центральный академический театр Российской Армии проведет патриотический смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ

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6 апреля 2022, 14:04 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Центральный академический театр Российский Армии совместно с префектурой Центрального административного округа города Москвы с 16 апреля по 8 мая проведёт патриотический смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ. Главная цель Смотра-конкурса – формирование и развитие у подрастающего поколения духовно-нравственных и патриотических ценностей, отражающих историческое и культурное наследие России, а также сохранение памяти о подвиге нашего народа в Великую Отечественную войну.

Конкурсы пройдут по следующим номинациям: театральная постановка; художественное слово; песня; художественные работы (рисунки); танцевальное мастерство.

Принять участие в творческих конкурсах могут жители, танцевальные коллективы, театральные студии, образовательные и некоммерческие организации Центрального административного округа.

Заявки принимаются до 7 апреля на официальном сайте конкурса.

Победителей конкурсов определит жюри, в состав которого входят: депутат ГД РФ Андрей Картаполов, народная артистка РФ Ангелина Вовк, народный артист РФ Максим Дунаевский, заместитель префекта ЦАО Лариса Тиунова, актер театра и кино Максим Дрозд, заслуженный артист России и и.о. главного режиссёра ЦАТРА Андрей Бадулин, режиссёр ЦАТРА Алексей Размахов, хореограф ЦАТРА Ольга Якименко, заведующий музыкальной частью ЦАТРА Рубен Затикян, художник-постановщик ЦАТРА Анастасия Глебова.

Итоги будут подведены на большом Гала-концерте, который состоится 9 мая на площади перед Театром Российской Армии. В концерте примут участие артисты театра и победители творческих конкурсов.

В обширную программу #ЯГОРЖУСЬ, которая продлится почти 4 месяца, вошли такие мероприятия как: творческие конкурсы; мемориально-патронатные акции по уходу за памятниками и мемориальными досками, посвященные Великой Отечественной войне; окружная и районные патриотические акции «Сирень Победы»; театральные показы тематических спектаклей с организацией встреч с артистами; Гала-концерт, посвященной 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; акция «Вахта памяти», посвященная Дню памяти и скорби.

Смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ проводится при поддержке Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации.