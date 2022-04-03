Национальная галерея Лондона переименовала полотно Дега «Русские танцовщицы» в «Украинские танцовщицы»

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3 апреля 2022, 22:23 Источник: "Московский комсомолец"

Национальная галерея Лондона, Silwen Randebrock /globallook.com

Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы». Теперь она называется «Украинские танцовщицы», сообщает The Guardian со ссылкой на представителя галереи.

Как пишет издание, этому событию предшествовала широкая общественная дискуссия. На фоне происходящих в Украине событий руководство национальной галереи сочло возможным переименование полотна. Тем более, что в лентах для волос у танцовщиц и в гирляндах, изображенных на полотне, художник использовал желтые и синие цвета — цвета флага Украины.

28 марта, во время виртуальной встречи с представителями культуры президент РФ рассуждал об атаке на русскую культуру, которая происходит в западных странах.

«Пресловутая "культура отмены" превратилась в "отмену культуры". Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Также запрещаются и русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», - сказал президент.