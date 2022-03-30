Литераторы Приморья ратуют за организацию чтений памяти поэта Ивана Шепеты

Аргументы Недели. Владивосток → Культура 13+

30 марта 2022, 09:43

Год прошёл, как литературное Приморье простилось с поэтом, прозаиком, издателем, педагогом и меценатом, членом Дальневосточного отделения Русского ПЕН-центра, лауреатом премии газеты «Литературная Россия» Иваном Шепетой. Друзья, соратники, почитатели его таланта собрались в Приморской краевой публичной библиотеке им. А.М. Горького на годовщину скорбной даты ещё раз поговорить о значении творчества Ивана Шепеты и его влиянии на литературный процесс в Приморье и на Дальнем Востоке, информирует «Тихоокеанская Россия».

Иван Иванович Шепета (12 февраля 1956 – 24 марта 2021) родился в Приморье, в посёлке Синанча (сейчас - Черемшаны) Тетюхинского (сейчас – Дальнегорский) района края в середине ХХ века. Стихи начал писать ещё школьником. Земляки поэта рассказывают, что в Культурно-спортивном центре «Полиметалл» села Краснореченский под Дальнегорском есть его воспоминания, где он описывает тот момент, когда в его жизнь прочно вошла поэзия.

Как оказалось, тяга к поэтическому творчеству у него зародилась на уроках Любови Александровны Кузнецовой, которая однажды задала ученикам написать сочинение на тему: «Кто я – такой?!» Школьника Шепету так увлекла эта тема, что он попытался раскрыть её в стихах. Живо интересуясь творчеством отечественных и зарубежных поэтов, он дополнительно стал посещать факультативы, которые вела учитель русского языка и литературы Татьяна Павловна Гольцова. А после школы решил поступать на филологический факультет Дальневосточного государственного университета, ДВГУ, что и сделал в 1973 году. Получив образование, стал работать учителем русского языка и литературы, а ещё преподавал самбо.

Но поэзия впоследствии стала делом всей его жизни. Началось с публикации его стихов в журналах «Новый мир», «Литературная учёба», «Советская литература» (на иностранных языках). Иван Шепета становится постоянным автором журнала «Дальний Восток», «Литературной России», альманахов «Лучшие стихи года», «Рубеж»… В1990 году в Дальневосточном книжном издательстве выходит его первый стихотворный сборник «Заповедник». Его стихи переводят на немецкий, французский, испанский и польский языки.

Позже Шепета занялся бизнесом, став опытным управленцем уникального для нашей страны предприятия, занимающегося добычей вольфрама, он практически отошёл от активной литературной деятельности. «Вернулся» в литературу лишь в начале 2000-х, и не только в качестве поэта, но организатора и спонсора литературного фестиваля «Берега».

Идея заняться издательской деятельностью возникла у Шепеты, когда его имя получило в литературных кругах широкую известность, когда в багаже уже имелся богатый жизненный опыт, в том числе и предпринимательской деятельности. Он создаёт собственное «Издательство Ивана Шепеты», которое помогает самобытным дальневосточным авторам, поэтам и прозаикам Приморья, даёт «путёвку в жизнь» их произведениям.

В литературных кругах о нём говорили, как о человеке больших знаний, как об истинном патриоте. Иван Шепета глубоко изучал историю и творчество русских писателей, поэтов, представителей классической литературы, не ограничиваясь «энциклопедическими» знаниями. Свою последнюю книгу «Есенин. 100 лет без права переписки» И.И. Шепета посвятил гению отечественной литературы.

Многие о нём говорили, что он лирик, упорно делающий Владивостоку «прививки словесности»…

« ...Впечатление от его стихов таково: они подбористые. Поджарые, словно боевой подполковник. Благородные, скупые в жестах. Ни одного лишнего слова — такое у «традиционалистов» встретишь нечасто», - отмечал литературовед, критик и поэт Кирилл Анкудинов.

« … Иван Шепета... Человек, на котором в значительной степени держалась культурная жизнь Приморья. Истинный подвижник поэзии. Он казался вечным: мощный, мудрый, добрый. …Мир скудеет. Не за что держаться…», – так отозвался на кончину Ивана Ивановича московский поэт Виктор Куллэ.

Так случилось, что избранное Ивана Шепеты, книгу «Если смотреть на море» читателям и ценителям его творчества представляли в Приморской краевой публичной библиотеке имени А.М. Горького уже после безвременной кончины поэта, в июле прошлого года. И тогда собравшиеся впервые подняли вопрос об увековечивании его памяти в крае. Предлагалось либо учредить поэтическую номинацию имени И.И. Шепеты в рамках литературной премии «Дальний Восток», либо назвать в его честь одну из библиотек в крае, например, на его малой родине, в посёлке Восток (кстати, земляки-дальнегорцы, отмечая, что Иван Шепета был и остаётся их гордостью, предлагали весной прошлого года провести песенный конкурс, ведь на стихи Ивана Ивановича написано много песен). Или присвоить его имя улице.

Вновь к этому разговору обратились участники вечера памяти Ивана Шепеты, состоявшегося на годовщину смерти поэта, 24 марта вновь на площадке Приморской краевой публичной библиотеки имени А.М. Горького. С удовлетворением отметив решение властей Владивостока возродить в Год культурного наследия народов Росси в городе литературный конкурс имени Павла Гомзякова «Гул океанского прибоя», собравшиеся высказались за переименование творческого соревнования молодых поэтов и литераторов и присвоения ему имени Ивана Шепеты. Решительной поддержки идея, правда, не нашла, зато предложение об организации и проведении в крае памятных чтений в честь И.И. Шепеты встретило всеобщее одобрение аудитории.

Найдёт ли идея сторонников во власти? Очень, согласитеь, хочется надеяться на это.

Сергей СЕМЁНОВ

У моря я лечь хочу камнем,

большим, и бунтующим волнам

в беспамятстве ясном, веками

внимать, оставаясь безмолвным.

Хочу, чтоб средь общего ритма

слияний и разъединений

души моей грубой молитва,

звучала, не зная сомнений.

И где-то гудок теплохода,

далёкий и слышимый еле,

звучал над пространством как ода

про жизнь в человеческом теле.

Иван ШЕПЕТА

1983, 2014