Театр кукол в портовой Находке стал именным

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30 марта 2022, 09:39

Находкинский кукольный театр – муниципальное бюджетное учреждение, накануне Дня работников культуры оно получило имя своего первого директора Г.С. Анисимова. Соответствующее постановление подписал глава Находкинского городского округа Тимур Магинский. Новое официальное название учреждения культуры – Театр кукол имени Г.С. Анисимова, информирует «Тихоокеанская Россия».

Заслуженный работник культуры России Геннадий Сафаньяевич Анисимов был не только первым директором, но и художественным руководителем театра и собственно его создателем. Кукольный театр в Находке появился в городе в 1989 году на условиях хозрасчёта и при поддержке Фонда социальных инициатив. Уже на следующий год, в 1990 театр получил статус городского. До последних дней Г.С. Анисимов оставался вдохновителем творческого коллектива и душой театра.

«Несомненно, наш театр является одним из ключевых звеньев в воспитании подрастающего поколения. Несколько поколений выросло на российских народных сказках и сказках народов мира, несущих добро и патриотизм, укрепляющих единство народа в нашей многонациональной стране», – подчеркнули участники общего собрания коллектива, выступившие с предложением присвоить театру имя Г.С. Анисимова и единогласно проголосовавшие за это.

- Мне посчастливилось начать трудовую биографию рядом с этим талантливым человеком и пройти рядом с ним важный отрезок жизни, – рассказывает директор театра Наталья Алейникова. – Можно сказать, что это Человек культуры (именно так, Человек с большой буквы). Дагестанец по национальности, он был наполнен любовью к разным культурам, был настоящим интеллектуалом, прекрасным хореографом, актёром, конферансье. А ещё всегда беспокоился о своём коллективе, о благополучии каждого из нас. Учил быть не только профессионалами, но и бережно, уважительно относиться друг к другу, к зрителям.

Под руководством Г.С. Анисимова в Театре кукол был отлажен весь цикл постановки спектаклей: от сценария и эскизов до премьерного показа. Созданы мастерские по изготовлению кукол, декораций и бутафории, студия звукозаписи. Артисты-кукловоды в совершенстве овладели навыками управления куклами. Коллектив участвовал в семи международных и межрегиональных фестивалях, в театре поставлено более 60 спектаклей, представлений, игровых программ и концертов.

- Геннадия Сафаньяевича, к сожалению, нет с нами с 2017 года. Но в пространстве театра он по-прежнему – наш вдохновитель, учитель, самый достойный пример в профессии и в жизни, – отметила Наталья Алейникова.

Как сообщает администрация Находки, в память о создателе Театра кукол в фойе обустроена витрина с его фотографиями, информацией об этом человеке. А когда на сцене показывают спектакли из репертуара прошлых лет, в которых актёры работали ещё под фонограмму, в зале звучит и голос Геннадия Сафаньяевича Анисимова, озвучивавшего многие роли.