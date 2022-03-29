Накануне 9 мая состоится Всероссийская патриотическая акция «Песни нашего полка», которая включает в себя песенный конкурс и Большой праздничный концерт.
Песенный конкурс «Песни нашего полка», посвященный 77-ой годовщине Великой Победы состоится в трех номинациях:
• «Одна на всех» - песни о Великой Отечественной войне;
• «Не забывайте наши имена» - песни на тему «Бессмертного полка»;
• «Непобедима, широка, горда!» - песни о Родине и малой Родине.
Конкурс открытый, заявки принимаются со всего мира, с условием, что песня на русском языке. Заявки принимаются до 15 апреля 2022 г. через форму онлайн регистрации на сайте.
Первый этап - конкурс в формате онлайн;
Второй этап - подведение итогов и определение списка финалистов и Гран-при;
Третий этап – финальное мероприятие в формате офлайн в начале мая в Музее Победы с приездом 22 победителей - авторов слов и музыки (по 6 победителей от каждой номинации, 2 победителя в конкурсе зрительских симпатий, 2 обладателя Гран-при конкурса) в Москву;
Четвертый этап - представить победителей на Большом праздничном концерте, посвященном Дню Победы.
• Песни, прошедшие в финал конкурса, прозвучат в музыкальном сопровождении шествия колонны Бессмертного полка в г. Москве 9 мая по маршруту движения м. Динамо – ул. Тверская – Красная площадь, а также в других крупных городах проведения шествия (офлайн) и будут использованы во время всего периода проведения онлайн-шествия Бессмертного полка;
• Песня, получившая Гран-при конкурса, прозвучит в исполнении известного артиста на Большом праздничном концерте «Песни Победы»;
• Победители конкурса (Гран-при и первые места) получат возможность записать свои песни в профессиональной студии;
• Публикация стихов победителей (Гран-при и первые места) в федеральной газете накануне Дня Победы.
Подробности на сайте и в группе.