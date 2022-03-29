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29 марта 2022, 18:33

Накануне 9 мая состоится Всероссийская патриотическая акция «Песни нашего полка», которая включает в себя песенный конкурс и Большой праздничный концерт.



Песенный конкурс «Песни нашего полка», посвященный 77-ой годовщине Великой Победы состоится в трех номинациях:



• «Одна на всех» - песни о Великой Отечественной войне;

• «Не забывайте наши имена» - песни на тему «Бессмертного полка»;

• «Непобедима, широка, горда!» - песни о Родине и малой Родине.





Конкурс открытый, заявки принимаются со всего мира, с условием, что песня на русском языке. Заявки принимаются до 15 апреля 2022 г. через форму онлайн регистрации на сайте.



Первый этап - конкурс в формате онлайн;

Второй этап - подведение итогов и определение списка финалистов и Гран-при;

Третий этап – финальное мероприятие в формате офлайн в начале мая в Музее Победы с приездом 22 победителей - авторов слов и музыки (по 6 победителей от каждой номинации, 2 победителя в конкурсе зрительских симпатий, 2 обладателя Гран-при конкурса) в Москву;

Четвертый этап - представить победителей на Большом праздничном концерте, посвященном Дню Победы.



• Песни, прошедшие в финал конкурса, прозвучат в музыкальном сопровождении шествия колонны Бессмертного полка в г. Москве 9 мая по маршруту движения м. Динамо – ул. Тверская – Красная площадь, а также в других крупных городах проведения шествия (офлайн) и будут использованы во время всего периода проведения онлайн-шествия Бессмертного полка;

• Песня, получившая Гран-при конкурса, прозвучит в исполнении известного артиста на Большом праздничном концерте «Песни Победы»;

• Победители конкурса (Гран-при и первые места) получат возможность записать свои песни в профессиональной студии;

• Публикация стихов победителей (Гран-при и первые места) в федеральной газете накануне Дня Победы.

Подробности на сайте и в группе.