Программа «Земский работник культуры» поддержит юных талантливых южноуральцев

Аргументы Недели. Челябинск → Культура 13+

29 марта 2022, 12:52 Татьяна Михайлова

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Она позволит привлечь профессионалов в села региона.

В Челябинской области запущена программа «Земский работник культуры». В деревнях и селах с населением до 50 тысяч человек ждут специалистов с профильным образованием. Им предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.

В 2022 году программа распространяется только на преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств. По словам министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, в будущем ей смогут воспользоваться и работники сельских домов культуры.

По условиям программы, после заключения договора, специалист должен отработать 5 лет в муниципалитете. На это время ему будет предоставляться служебное жилье. В ряде территорий после окончания срока договора работник сможет получить жилье в собственность.

По мнению исполнительного директора национального проекта «Сельские школы РФ», руководителя проектов фонда «Институт воспитания строителей страны» Николая Махнева, программа «Земский работник культуры» нужная и своевременная. Особенно важно, что сельским специалистам помогают решить вопрос с жильем.

Главый редактор газеты «Южноуральская панорама» Марк Рискин отмечает, что возвращается мода жить вдали от городской суеты, ближе к природе и простому человеческому общению.

«Земский доктор, земский учитель – все это уже когда-то было. Именно земская медицина, описанная Чеховым и Булгаковым, спасла Россию от болезней и вырождения. Русские педагоги Ушинский, Тихомиров и Каптерев заложили основу народной школы, обозначили роль педагога и воспитателя. История возвращается. Теперь пришел черед возрождения и становления культуры. возможность заявить о себе на свой малой родине», – уверен эксперт.