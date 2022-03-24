В Челябинской области проходит фестиваль «Денис Мацуев представляет…»

В программу впервые включен Озерск.
На этой неделе в Озерске впервые состоялся концерт в рамках фестиваля «Денис Мацуев представляет…». На сцене Акустического филармонического зала Детской музыкальной школы № 1 вместе с легендарным пианистом Денисом Мацуевым выступили музыканты симфонического оркестра Челябинской области под управлением заслуженного артиста РФ Адика Абдурахманова и звезды академической и джазовой музыки.
Этот вечер стал запоминающимся для всех жителей Озерска, отметила директор Детской музыкальной школы №1 Лариса Кузнецова. «Приятно, что такие замечательные концерты становятся традицией в культурной жизни нашего города», – добавила она.
«Мне кажется, что такой замечательный филармонический зал музыкальной школы достоин того, чтобы на этой сцене самые лучшие мировые звезды выступали и дарили свою музыку и искусство жителям города», – отметила общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.