В Челябинской области проходит фестиваль «Денис Мацуев представляет…»

Аргументы Недели. Челябинск → Культура

24 марта 2022, 11:26 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено пресс-службой регионального правительства

В программу впервые включен Озерск.

На этой неделе в Озерске впервые состоялся концерт в рамках фестиваля «Денис Мацуев представляет…». На сцене Акустического филармонического зала Детской музыкальной школы № 1 вместе с легендарным пианистом Денисом Мацуевым выступили музыканты симфонического оркестра Челябинской области под управлением заслуженного артиста РФ Адика Абдурахманова и звезды академической и джазовой музыки.

Этот вечер стал запоминающимся для всех жителей Озерска, отметила директор Детской музыкальной школы №1 Лариса Кузнецова. «Приятно, что такие замечательные концерты становятся традицией в культурной жизни нашего города», – добавила она.

«Мне кажется, что такой замечательный филармонический зал музыкальной школы достоин того, чтобы на этой сцене самые лучшие мировые звезды выступали и дарили свою музыку и искусство жителям города», – отметила общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.