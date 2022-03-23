Нижний храм нового Кафедрального собора в Челябинске заработает этим летом

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23 марта 2022, 06:59 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой регионального правительства

Также в скором времени будет закончена фасадная часть храма.

Строительство новых храмов на Южном Урале обсуждалось во время встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и главой Челябинской митрополии митрополитом Челябинским и Миасским Алексием. Мероприятие прошло в Москве, в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре.

Глава региона рассказал о ходе работ по строительству нового Кафедрального собора. Было отмечено, что нижний храм заработает уже этим летом, скоро будет закончена фасадная часть. Также Алексей Текслер сообщил, что в течение нескольких лет завершится реконструкция храма Александра Невского на Алом поле. Будут отреставрированы фасады, восстановлены историческая живопись и декоративное убранство интерьеров. Планируется в 2022 году снять леса, окончание работ намечено на 2023 год.

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил губернатора Челябинской области и митрополита за перемены, которые происходят на Южном Урале в духовной сфере.