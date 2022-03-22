В Челябинск съедутся поклонники народной хореографии

Аргументы Недели. Челябинск → Культура 13+

22 марта 2022, 13:24 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

В следующем месяце в городе пройдет «Уральский перепляс».

13-16 апреля в Челябинске состоится Форум народной хореографии «Уральский перепляс», сообщают организаторы. Он объединит несколько событий, главным из которых станет XV Всероссийский фестиваль народного танца.

Как рассказала директор фонда развития народного танца Ольга Палей, в фестивале примут участие 28 коллективов со всей России: это представители Перми, Ханты-Мансийского автономного округа, Алтайского края, Свердловской, Тюменской, Тверской, Самарской, Воронежской и Тульской областей, а также Чувашии, Башкортостана и Татарстана. Еще 11 коллективов выступят от Челябинской области. Оценивать мастерство танцоров-народников будет авторитетное жюри.

Стоит отметить, что кроме конкурсной программы запланирована серия методических мероприятий. Это мастер-классы, методическая лаборатория для руководителей и педагогов любительских коллективов народного танца, дискуссионные площадки и заседание закрытого клуба руководителей, педагогов и хореографов.

Мероприятие проводится при поддержке Гранта Губернатора Челябинской области. Его организаторами выступают Фонд развития народного танца, Государственный Российский Дом народного творчества (ГРДНТ) им. В.Д. Поленова, Министерство культуры Челябинской области, Челябинский государственный центр народного творчества и хореографический факультет Челябинского государственного института культуры. Программа форума представлена на сайте.

Информационный партнер форума – медиахолдинг «Гранада Пресс»

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