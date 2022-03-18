В Челябинской области запустили программу «Земский работник культуры»

Аргументы Недели. Челябинск → Культура 13+

18 марта 2022, 09:00 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Она позволит привлечь специалистов в сельские территории.

Новая мера социальной поддержки работников культуры официально введена на Южном Урале. В регионе дан старт программе «Земский работник культуры». Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По условиям программы, преподаватели по видам искусств или концертмейстеры, трудоустроившиеся в 2022 году в муниципальные детские школы искусств, единовременно получат 1 миллион рублей. Специалистов ждут в небольших территориях, где проживает до 50 тысяч человек.

Кроме «Земского работника культуры» в этом году запущена программа «Земский тренер». Как отметил губернатор Алексей Текслер, для этих категорий работников предусмотрено увеличение заработной платы.