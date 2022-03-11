Ушёл из жизни автор сценария фильма «Белое солнце пустыни» Рустам Ибрагимбеков

Аргументы Недели → Культура 13+

11 марта 2022, 17:53

Рустам Ибрагимбеков, фото с сайта kino-teatr.ru

Умер писатель, режиссер и сценарист Рустам Ибрагимбеков. Ему 5 февраля исполнилось 83 года. О смерти артиста информация поступила от Союза кинематографистов Азербайджана, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

"Мы получили очень плохие новости из Москвы... Народный писатель, председатель Союза кинематографистов Азербайджана, драматург Рустам Ибрагимбеков скончался в ночь с 10 на 11 марта после продолжительной болезни", - говорится в сообщении организации.

"До свидания, мастер! Прощай, лучший друг нашего кино! До свидания, дорогой коллега!" — написали азербайджанские коллеги Ибрагимбекова.

В Союзе кинематографистов России сообщили, что прощание с Рустамом Ибрагимбековым пройдет в Большом зале Центрального дома кинематографистов 13 марта в 13 часов. Похоронят его позднее в Баку.

Рустам Ибрагимбеков родился в Баку в 1939 году. В 1963 году он окончил Азербайджанский институт нефти и химии, продолжил учебу в аспирантуре Института кибернетики Академии наук СССР в Москве. В 1967 году окончил Высшие сценарные курсы, а в 1974 году Высшие режиссерские курсы во ВГИКе.

Ибрагимбеков стал известен после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни". Этот фильм считается культовым. Известно, что у космонавтов появилась традиция перед полетом в космос посмотреть эту картину.

Рустам Ибрагимбеков написал сценарии более 40 художественных и телевизионных фильмов, 15 пьес, которые поставили более чем в 100 театрах разных стран мира.