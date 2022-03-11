В Челябинске возродят традицию дворовых игр

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11 марта 2022, 09:56 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр "Гранада Пресс"

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Горожан разных возрастов научат играть в «Лапту», «Вышибалы» и «Резиночки».

В Челябинске будет реализован проект «Игры нашего двора». Его идею придумала сотрудник Центра культурно-просветительских программ Челябинской областной универсальной научной библиотеки Елена Заворина.

Как стало известно во время онлайн пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс», в Челябинске пройдет серия мастер-классов по таким играм как «Вышибалы», «Море волнуется», «Резиночки» и другим. Они будут проводиться в Литературном сквере около Публички и во дворах Центрального района. Проект призван показать молодому поколению, как можно весело проводить время с друзьями и напомнить родителям об их детстве.

«Надеюсь, что все вместе мы сможем заново возродить традицию дворовых игр», – прокомментировала Елена Заворина.

К реализации проекта будут привлечены волонтеры и партнеры ЧОУНБ. По словам заместителя директора библиотеки Натальи Соловьевой, ярким итогом проекта станет фестиваль дворовых игр.

Добавим, что проект «Игры нашего двора» стал победителем конкурса грантов губернатора Челябинской области.