В южноуральском селе открыли новый культурно-досуговый центр

Аргументы Недели. Челябинск → Культура

5 марта 2022, 14:31 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В нем есть зрительный и спортивный залы, классы для занятий хореографией и музыкой, библиотека.

В селе Кичигино Увельского района начал работать новый многофункциональный культурно-досуговый центр. Он был построен в рамках федеральной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В нем созданы условия для проведения культурных и спортивных мероприятий, занятий танцами и музыкой, чтения.

На открытие центра в Кичигино приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что Южный Урал продолжит возводить такие многофункциональные центры. «В целом на ближайшие три года мы поставим себе задачу — отремонтировать все объекты культуры в регионе, в сельской местности», – подчеркнул Алексей Текслер. Кроме этого, губернатор напомнил о важности подготовки и привлечения тренеров и преподавателей в территории региона.