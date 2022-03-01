Челябинск стал вторым в УрФО городом по количеству детских школ искусств

Аргументы Недели. Челябинск → Культура 13+

1 марта 2022, 10:09 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Административные центры Урала ранжировали по числу муниципальных учреждений.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» представил рейтинг административных центров Уральского федерального округа по количеству детских школ искусств. При подготовке исследования учитывались все муниципальные учреждения, работающие по программам дополнительного образования в области культуры и искусства. Данные взяты с официальных сайтов администраций городов.

В этом списке Челябинск занял второе место, в нем действуют 14 таких муниципальных учреждений дополнительного образования. Лидером рейтинга стал Екатеринбург (37 школ), тройку лучших замкнул Курган (6 школ). Чуть мельше ДШИ в Тюмени (5), а вот в Ханты-Мансийске и Салехарде всего по одному такому учреждению.

«Лидером в рейтинге стал Екатеринбург, тут 37 муниципальных школ искусств. Теперь вы понимаете почему нашего соседа считают главной культурной точкой Урала. Совсем печально с этим показателем в Салехарде и Ханты-Мансийске, где всего по одной школе творчества», – комментируют авторы телеграм-канала «Челябинск Сегодня».