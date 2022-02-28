Выставка театральных художников «Итоги сезона 58»

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28 февраля 2022, 14:57

В. Никольская. МЫ

Всероссийский музей декоративного искусства принимает в своих залах 58-ю выставку ИТОГИ СЕЗОНА, ежегодно организуемую Союзом театральных деятелей РФ.



Выставка была создана в 1964 году по инициативе художников Александра Лушина, Вадима Рындина, Бориса Кноблока и искусствоведа Милицы Пожарской и с тех пор проводится ежегодно. Это – единственная театральная выставка-долгожитель в России, а возможно, и в мире.

Н.Глебова Стакан воды

Н.Абдрашитова. Девочка и слон

В этом году свои работы представят более полусотни московских художников, осуществивших постановки не только в Москве, но и в регионах нашей страны и даже за границей. Премьеры-события сезона предстанут в работах Владимира АРЕФЬЕВА – «Месяц в деревне», режиссер Е. Перегудов, МХТ им. Чехова; Станислава БЕНЕДИКТОВА – «Горе от ума», режиссер А. Бородин, РАМТ; Анастасии ГЛЕБОВОЙ – «Стакан воды», режиссер Б. Морозов, театр Et cetera; Ларисы ЛОМАКИНОЙ – «Кармен», режиссер К. Богомолов, Пермский театр оперы и балета; Анастасии НЕФЁДОВОЙ – «Конек-Горбунок», режиссер-хореограф В. Самодуров, Урал Опера Балет; Максима ОБРЕЗКОВА – «Сын», режиссер Ю. Бутусов, РАМТ; Николая СИМОНОВА – «Урожай», режиссер М. Горвиц, Театр на Таганке; Степана ЛУКЬЯНОВА – «Cababasis.Damonen» (по мотивам романа Ф. Достоевского «Бесы»), режиссер Б. Юхананов, в театре Staatstheater Cottbus, Германия, а также в работах многих других художников.

М.Обрезков. Мертвые души Л. Ломакина, Кармен

Особое место займут репродукции эскизов к последнему спектаклю Сергея Бархина «Меня нет дома» (режиссер М. Левитин, театре «Эрмитаж»), а также «Мизансцены и образы» к «Маленьким трагедиям» А. С. Пушкина – продолжение уникальной серии драматургических сюжетов великого художника.



Выставка продлится с 4 марта по 3 апреля.

Е.Галактионова. Полиционер Бархин С.М. Меня нет дома. Театр Эрмитаж А.Нефедова.Путеводитель по балету

В. Арефьев. Месяц в деревне