В Москве провожают в последний путь народного артиста России Геннадия Юхтина

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22 февраля 2022, 14:56 Источник: Тeleprogramma.pro

Геннадий Юхтин, фото: kino-teatr.ru

В Москве во вторник провожают в последний путь народного артиста России Геннадия Юхтина. Прощание с актером прошло в ритуальном зале ЦКБ. Проститься с Юхтиным, снявшихся в легендарных советских фильмах «Весна на Заречной улице» и «Баллада о солдате», пришли родственники, поклонники и коллеги.

Люди приносят цветы. Около гроба на сцене установлено много венков. Похоронят актера сегодня же на Троекуровском кладбище Москвы.

Советский и российский актер Геннадий Юхтин ушел из жизни 18 февраля. Ему было 89 лет. В начале февраля он был госпитализирован в больницу с коронавирусом. Актера лечили, он стал чувствовать себя лучше, врачи его выписали домой. Но вскоре состояние артиста стало ухудшаться.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области в семье молодых коммунистов, которые дали детям имена, характерные для первых послереволюционных десятилетий — Идея и Гений. В 10 лет мальчик осиротел. Мать погибла на фронте, а отец — умер от ран. Юхтина определили в специальный детский дом для детей погибших офицеров армии и флота.

Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (1955, мастерская Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой).

С 1955 года — актёр Театра-студии киноактёра.