Как Татьяна Догилева оказалась между Ленкомом и БДТ

Аргументы Недели → Культура 13+

22 февраля 2022, 10:14

27 февраля у народной артистки России Татьяны ДОГИЛЕВОЙ день рождения. Ей ещё 20 лет не было, как она попала на главную роль, не будучи ничьей дочерью и подругой в фильме «Безбилетная пассажирка».



- Это был четвёртый курс ГИТИСа, я играла звонкий дипломный спектакль «Много шума из ничего» Шекспира, и вот меня вызвали на пробы на роль выпускницы ПТУ Нинки Бабайцевой. Я до этого занималась в Студии юного актёра при Центральном телевидении с 14 лет и вела всякие программы детские – «Отзовитесь, горнисты», «Читай, город». Никогда не была знакома с Сергеем Аполлинариевичем Герасимовым, но он возглавлял Киностудию им. Горького, и легенда гласит, что при утверждении решающее слово было его. Он сказал: вот эта будет играть, она талантлива. Фильм получил третью категорию и не принёс мне ни денег, ни славы. Ничего.



В конце 1970-х Татьяна Догилева попала в Ленком. - Захаров посмотрел один акт моего дипломного спектакля и ушёл, и дальше вызывают меня и говорят: есть пьеса, есть роль, попробуйте… И вдруг эту же пьесу берёт Большой драматический, Товстоногов, наш дипломный спектакль смотрит в восторге Дина Морисовна Шварц, завлит и правая рука Георгия Александровича. И меня вызывают в БДТ. А для меня тогда это был первый театр страны, и волнение было неописуемо. Вся поездка получилась очень глупой. Потому что я прямо с поезда пошла в парикмахерскую накрутить волосы, чтобы прийти красавицей к Товстоногову. Волосы не накрутились, поэтому я с недокрученными волосами побежала на встречу с великим режиссёром. Как сейчас помню, он в большом зале, репетирует «Пиквикский клуб». Меня к нему подводят и говорят: вот эта актриса, но она не может играть «Жестокие игры», – потому что я снималась тогда в этой «Безбилетнице». Он говорит: ну что, значит, она теряет эту роль. Оформляйте её на следующий сезон, говорит. Марк Захаров узнал, что меня берут в БДТ, вызвал и сказал: «что же, мы на вас так надеемся, а вы крутите роман с другим театром! Как вам не стыдно! Идите оформляйтесь». Молодые актрисы – они же очень глупенькие. Я спрашиваю… Меня же учили, мы же последнее поколение романтиков – «вы должны быть нужны театру!» И я говорю: «Хорошо, но скажите, я нужна театру? Я буду что-то играть?» Мне говорят: будете, будете, нужна, нужна!



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