Вера Алентова встретит юбилей на сцене театра: «Самое приятное времяпровождение»

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21 февраля 2022, 10:57

Вера Алентова, фото: АГН Москва/Global Look Press

Народная артистка РФ Вера Алентова празднует 80-летний юбилей. Актриса проведет праздничный вечер на сцене Театра имени А. С. Пушкина в образе Мадам Рубинштейн.

Алентова призналась ТАСС, что всегда играет в День рождения на сцене. Звезда фильма «Москва слезам не верит» назвала спектакли «самым приятным времяпровождением».

С юбилеем актрису поздравил президент России Владимир Путин. Политик пожелал актрисе доброго здоровья и творческого вдохновения. По словам главы государства, каждая роль Веры Валентиновны - свидетельство высокого профессионального мастерства, искренней и безграничной любви к делу.

«Вы добились успеха и признания в сложной актерской профессии, подарили ценителям театрального искусства и кинематографа блистательную галерею ярких, запоминающихся, самобытных работ»,- цитирует слова российского лидера пресс-служба Кремля.