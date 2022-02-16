Памятная звезда Владимира Зельдина в театре Армии

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16 февраля 2022, 19:07 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Фото: Лена Морозова

В театре российской Армии, 10 февраля, в 107-й день рождения Владимира Михайловича Зельдина состоялась церемония закладки памятной Звезды гениального артиста Театра Армии. В церемонии приняли участие народные артисты России Ольга Богданова и Артем Каминский, народная артистка РСФСР Алина Покровская, заслуженный артист России, исполняющий обязанности главного режиссера театра Андрей Бадулин, а также молодые артисты театра.

Во время церемонии закладки было сказано много добрых слов, теплых воспоминаний. Прозвучала «визитная карточка» самого Владимира Михайловича – «Песня о Москве» из кинофильма «Свинарка и пастух» в исполнении Ильи Баранова, Дмитрия Оболонкова и Ярослава Бережнова.

«Мы счастливы, что теперь у нас есть Звезда Владимира Михайловича Зельдина – это место нашей души и нашей силы», – отметила народная артистка России Ольга Богданова.

«Благодаря неустанному труду и особой жизненной закалке Владимиру Михайловичу удалось пронести через все года своей жизни молодость души и щедрость таланта, сохранить оптимизм и неизменную доброжелательность. Владимир Зельдин – единственный в мире артист, выходивший на сцену в столь почтенном возрасте», – заявил во время церемонии директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артём Владимирович Горный.



«Звездная аллея» появилась в ЦАТРА 2020 году в честь легендарных творцов, которые прославили Театр Армии и стали неотъемлемой частью истории. Сегодня в зрительском фойе театра можно увидеть Звезды народного артиста СССР Алексея Дмитриевича Попова, народного артиста СССР Андрея Алексеевича Попова, народной артистки СССР Любови Ивановны Добржанской, народной артистки СССР Нины Афанасьевны Сазоновой.

Особой частью церемонии стало награждение артиста Ильи Артамонова ценным подарком – именными часами Министра обороны Российской Федерации за помощь в задержании преступника 7 декабря 2021 года в офисе "Мои документы" на юго-востоке Москвы.



«Отрадно видеть, что молодое поколение артистов с достоинством продолжает традиции Театра Российской Армии; и на сцене, и в повседневной жизни им не чужды рыцарство и героизм!», – отметил директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артем Владимирович Горный.