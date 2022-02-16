В Челябинск съедутся мастера народного танца со всей России

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16 февраля 2022, 07:28 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр «Гранада Пресс»

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Они станут участниками фестиваля «Уральский перепляс».

Челябинская область готовится принять 15-й Всероссийский фестиваль народного танца «Уральский перепляс». Главные аспекты проведения мероприятия обсудили участники онлайн пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс».

В программе фестиваля запланированы научная конференция, концерты, мастер-классы, методическая лаборатория, курсы повышения квалификации для педагогов. Одним из самых ярких событий станет гран-при парад — выступления обладателей высоких наград фестивалей прошлых лет.

«Все ребята, которые занимаются народной хореографией, и зрители Челябинска и области смогут увидеть яркие концертные программы лучших коллективов нашей страны. А в рамках мастер-классов еще и изучить, как достичь такого высокого художественного и исполнительского уровня», — рассказала Ольга Палей, руководитель Фонда развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус.

Фестиваль является знаковым культурным мероприятием для исполнителей народного танца. Как отметила первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, статус и масштаб «Уральского перепляса» позволяет отразить культурный потенциал народов и этносов страны.

Добавим, что организаторами фестиваля выступают министерство культуры Челябинской области, Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Фонд развития народного танца Карташовой-Реус, Челябинский государственный центр народного творчества и хореографический факультет Челябинского государственного института культуры. Проект реализуется при поддержке Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала с использованием средств гранта губернатора Челябинской области.

Информационный партнер фестиваля — медиахолдинг «Гранада Пресс».