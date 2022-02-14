Российские деятели кино не одобрили проект о сохранении духовных ценностей

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14 февраля 2022, 12:45 Источник: ТАСС

Режиссер Федор Бондарчук, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Проект о сохранении духовных ценностей не одобрен российскими деятелями кино. Об этом сообщает ТАСС.

На имя министра культуры РФ Ольги Любимовой было отправлено обращение от лица кинематографического сообщества с предложением пересмотреть содержание проекта о сохранении духовных ценностей. Более тридцати режиссеров и продюсеров, в том числе Федор Бондарчук, Павел Лунгин и другие, выразили недовольство усилением государственного контроля.

«Дополнительный контроль, построенный на формальных признаках… он отвернет от российского кино и сериалов современного зрителя», — говорится в тексте обращения.

Проект был разработан Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева.