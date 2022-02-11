В Челябинском зоопарке появится эко-парк

Аргументы Недели. Челябинск → Культура 13+

11 февраля 2022, 11:22 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

В нем будут созданы естественные условия для животных, обитающих на территории России и Урала.

Директор Челябинского зоопарка Юрий Леончик стал гостем утреннего стрим-шоу «Сбитый летчик поутру». В прямом эфире он рассказал ведущим Сергею Филичкину и Андрею Трушникову, а также зрителям трансляции о создании эко-парка. Этот парк организуют на участке напротив станции детской железной дороги «Зоопарк».

«У нас есть неосвоенная территория, которая представляет собой естественную среду обитания для многих животных, мы будем туда деликатно погружать вольеры с обитателями, проживающими на территории России и Урала, — сообщил Юрий Леончик. — Этот участок прекрасен: там есть карьеры, деревья. Другие зоопарки тратят существенные деньги, чтобы создать на своей территории подобные условия».

Сейчас учреждение готовит проектно-сметную документацию. Предполагается, что одними из обитателей эко-парка станут медведи. Для них построят 4 вольера, условия в которых будут максимально приближены к естественным: с берлогами и бассейнами. Доя безопасности установят решетки.

«Мы спокойно сможем прятать еду — медведи смогут искать ее, как это происходит в природе», — добавил директор Челябинского зоопарка.

Добавим, что гостями нового выпуска стрим-шоу «Сбитый летчик поутру» также стали Основатель компании «Кухня Гертруды» и ресторатор из Магнитогорска Дмитрий Пушкарев и иерей Владимир Панарин, известный как поп-блогер.