Это ж как надо «ухайдакать» народ, чтобы он почувствовал такое острое отвращение к своим традиционным ценностям

Аргументы Недели → Культура 13+

9 февраля 2022, 11:51

Опубликованный проект указа президента «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» вызвал в обществе некоторое волнение. Из творческих союзов живую реакцию дал только Союз театральных деятелей, создавший письмо, недоумевающее, зачем нужен этот указ, когда страна уже полностью обеспечена правовыми нормами в отношении традиционных ценностей.



Это ж как надо ухайдакать народ, чтобы он, естественно расположенный к тому, чтобы любить родину, трудиться, продолжать род и т.д., почувствовал такое острое отвращение к своим традиционным ценностям, что понадобились специальные указы? А всё потому, что коварные враги его развращают, с помощью деструктивной идеологии.



Москва себе очередную кормушку вырыла, будет куда пристроить бесчисленных детишек, любовниц и племянников. Защита традиционных ценностей – это ж золотой прииск просто, а какая могучая взяткоёмкость у этой «координации деятельности». Театральные люди не зря тревожатся – вы гляньте на их репертуар, сплошь «Женитьба» Гоголя да «Три сестры» Чехова, а там сплошь издевательства над идеей крепкой семьи. А «Ревизор» того же Гоголя – он что, укрепляет уважение к органам государственной власти, когда зрители выходят из зала с репликами «эх, за двести лет ничего не изменилось»? Да ещё какие-то иноземные пьески ставят, ладно бы французские, а то ведь и попадаются из стана вероятного противника сочиненьица. Наверняка с деструктивной идеологией. Всё проверять надо, а вопрос с правильной экспертизой и ослаблением бдительности – он же, с тех пор как финикийцы изобрели денежные знаки, вполне решаем.



Милосердие и справедливость не указами внедряются. Да и написано скверно (а русский язык упомянут в приоритетах!) – первому лицу государства надо бы выражаться позабористей.



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