Сохранит ли Алексей Рыбников дух и репертуар театра «Градский-холл»

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8 февраля 2022, 15:22

Композитор Алексей Рыбников назначен худруком театра «Градский-холл» после ухода из жизни Александра Градского. Близкие известного певца беспокоились за будущее театра.



Рыбникова в театре считают временным руководителем, хотя сам он с этим не согласен. Композитор предъявил договор с Департаментом культуры, в котором не указаны сроки.



После кончины бывшего руководителя театра Рыбников провёл встречу с труппой, чтобы определить дальнейшие планы. Многие артисты беспокоятся, что будут уволены. В коллективе, конечно, есть недовольные, которые заняты постоянными гастролями и уже забыли о театре, рассказал новый художественный руководитель в интервью «Российской газете». В целом театр функционирует по старому графику, но намечены и новые планы. В качестве новых проектов на площадке «Градский-холл» смогут отточить свои таланты молодые композиторы, заявившие о себе ранее, но не нашедшие дальнейшего применения творчеству. Также планируется совместный проект с участием хора Академии хорового искусства. Такое сочетание может дать новый импульс творческому коллективу, полагает Алексей Рыбников.



Правительство Москвы вложилось в реконструкцию театра. После кончины Градского чиновники озабочены сохранением «духа» и репертуара.