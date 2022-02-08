Сохранит ли Алексей Рыбников дух и репертуар театра «Градский-холл»

Композитор Алексей Рыбников назначен худруком театра «Градский-холл» после ухода из жизни Александра Градского. Близкие известного певца беспокоились за будущее театра.
Рыбникова в театре считают временным руководителем, хотя сам он с этим не согласен. Композитор предъявил договор с Департаментом культуры, в котором не указаны сроки.
После кончины бывшего руководителя театра Рыбников провёл встречу с труппой, чтобы определить дальнейшие планы. Многие артисты беспокоятся, что будут уволены. В коллективе, конечно, есть недовольные, которые заняты постоянными гастролями и уже забыли о театре, рассказал новый художественный руководитель в интервью «Российской газете». В целом театр функционирует по старому графику, но намечены и новые планы. В качестве новых проектов на площадке «Градский-холл» смогут отточить свои таланты молодые композиторы, заявившие о себе ранее, но не нашедшие дальнейшего применения творчеству. Также планируется совместный проект с участием хора Академии хорового искусства. Такое сочетание может дать новый импульс творческому коллективу, полагает Алексей Рыбников.
Правительство Москвы вложилось в реконструкцию театра. После кончины Градского чиновники озабочены сохранением «духа» и репертуара.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Военный аналитик Жилин: экипаж эсминца США в Черном море «чуть с ума не сошел» из-за российского постановщика помех
Александр Галлямов после падения во время выступления признался, что его здоровье сейчас «так себе»
- #ЗАУГЛОМ Александр Новиков о геях, выдвижении в президенты и «Голосе»
- 05.02 22:49 Шарль Азнавур - легенда французского шансона
- 05.02 16:31 В Петербурге умер режиссер «Убойной силы» Виктор Бутурлин
- 04.02 17:04 Как Аркадий Райкин из театра попал в тюрьму, а из тюрьмы - на сцену
- 04.02 16:10 Ушёл из жизни сценарист фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Эдуард Акопов