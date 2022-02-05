Шарль Азнавур - легенда французского шансона

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5 февраля 2022, 22:49 Сюзанна Мурадян

Шарль Азнавур (имя при рождении Шахнур Вахинак Азнавурян) - французский шансонье, композитор, писатель и поэт армянского происхождения. Признан лучшим эстрадным исполнителем XX века по версии журнала Time и канала CNN.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Родился Шарль 22 мая 1924 года в Париже в армянской семье. Его родители Мамикон Азнавурян и Кнар Багдасарян эмигрировали во Францию после событий, связанных с геноцидом армян в Турции. Поначалу семья планировала переехать в США, но они задержались во Франции в ожидании визы и решили остаться. Шарль не единственный ребенок в семье, у него есть кровная сестра Аида. Семья Азнавурян была очень творческой: отец исполнял арии в опереттах, а мама служила актрисой на парижской сцене. Впервые Шарль выступил в пять лет, когда он уже достаточно хорошо играл на скрипке. К десяти годам мальчик выходил на сцену с русскими народными танцами и пел в местном церковном хоре. Старшая сестра Аида тоже росла талантливой девочкой, превосходно играла на фортепиано. Несмотря на тяжелый труд родителей, жили они не сладко, в определенный момент семья решила открыть ресторан в Париже назвав его «Кавказ». Особенного колорита заведению придавали выступления отца, иногда он пел перед посетителями. Как рассказывал Шарль, он всегда пел на публике с закрытыми глазами - эту манеру впоследствии перенял и он сам. О своих детских годах шансонье вспоминает с теплотой. Даже несмотря на финансовые сложности, в доме всегда царила полная гармония.

КАРЬЕРА

Поскольку семья Шарля была тесно связана с искусством, он с детства знал чему посвятит свою жизнь, поэтому учился в детской театральной школе. Впервые на экранах Азнавур появился в 12 лет, параллельно выступал в массовке, таким образом зарабатывая небольшие деньги. Пока в кино ему доставались эпизодические роли. В 1940-е Шарль начал делать первые шаги на пути к славе. Он познакомился с шансонье Пьером Рошом, у них было много общего. Пьер так же сочинял песни и играл на пианино. Азнавур и Рош начали выступать совместно, назвав свой дуэт «Рош и Азнавур». Они давали концерты во французских ресторанчиках, а также ездили на гастроли. Солировал в основном Пьер, а вот голос Шарля публика долгое время не воспринимала. Поэтому будущий великий шансонье сочинял музыку и стихи, которые исполнял его приятель. Одним из самых главных событий его жизни, была встреча с Эдит Пиаф. С ней он познакомился после окончания Второй Мировой. Как раз в то время он вместе с Пьером каждый вечер ходил по парижским ночным клубам и варьете в поисках работы. В одном из таких заведений он встретил Эдит и сумел обратить на себя ее внимание. Знаменитость предложила парням сотрудничество и взяла их с собой на гастроли в Америку. Этот тур превратил малоизвестных исполнителей в восходящих звезд, которых стали узнавать не только на родине. С 50-х годов Шарль стал выступать в роли автора стихов и музыки к песням известных исполнителей. Вскоре Азнавур решился на проведение собственных гастролей и отправился в тур по странам Северной Америки. С этого момента о музыканте заговорили как о великолепном шансонье и исполнителе. Вернувшись с гастролей, он подписал контракт с «Альгамброй» и «Олимпией» — самыми известными во Франции концертными залами.

Хоть и к творчеству Азнавура критики относились скептически, публика была от него в восторге. Невероятно пленительный голос Азнавура буквально завораживал публику. На концертах шансонье всегда были полные залы, а каждая из его песен обязательно становилась хитом. В 1960 году случилось ещё одно немаловажное событие в творческой биографии звезды – он выступил в легендарном «Карнеги-холле». Американцы горячо поддержали Азнавура, и теперь даже критики были от него в восторге. Вскоре после турне армянский француз получил всемирную любовь. Его пластинки не успевали завозить в музыкальные магазины – все сметалось с полок. В 1965 году на свет появилась новая песня Азнавура La Bohème, закрепившая мировую известность автора. Позднее, исполняя ее на концертах, Шарль дарил одной из зрительниц белый платок. В начале 70-х на экраны вышел фильм «Умереть от любви», саундтрек к которому принадлежит авторству Азнавура. В 1977-м Шарль Азнавур подарил своим поклонникам новый хит под названием «Camarade». Он, как и многие другие хиты шансонье, вошли в альбом Азнавура «Мне неведомо прошлое», вышедший через год. В новом веке Азнавур вместе с кубинцем Чучо Вальдесом участвовал в записи альбома Color Ma Vie, который вышел в 2007 году. В 2013 году с российской певицей Полиной Гагариной была записана песня «Ты и я» из одноименного альбома 1995-го. Шарль с удовольствием посещал Россию, радуя поклонников сольными концертами, которые всегда проходили с аншлагами. Помимо музыки Шарль известен как автор нескольких книг. За годы жизни он успел опубликовать 3 автобиографии. Также отдельным изданием вышел сборник текстов песен. В 2007 году Шарль, выпустил книгу под названием Mon père, ce géant. В это сочинение он включил 16 новелл.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

«Маленький армянин» был трижды женат, у него шестеро детей и четверо внуков. Личная жизнь Азнавура оказалась насыщенной и яркой, как его творчество. Впервые он женился в 21 год, его избраннице Мишелин Рюгэль исполнилось 17 лет. Впрочем, его семья не особо была рада несовершеннолетней невестке. Позже и он сам назвал этот брак, как и второй, ошибкой молодости. В союзе с Мишелин у них родилась дочь Седа. Но через 5 лет пара развелась. С дочерью у отца сохранились очень теплые отношения. Второй брак с Эвелиной Плесис оказался еще короче, чем первый. Эвелина не смогла подарить ему детей, что и стало причиной развода.

Одной из самых больших трагедий в своей жизни Азнавур назвал смерть своего сына Патрика, рожденного вне брака. Став совершеннолетним, Патрик уехал от отца, но с самостоятельностью не справился. "Я купил ему небольшую студию… где однажды его нашли мертвым. Вскрытия не было. Улики валялись рядом — пиво и куча таблеток", — с болью вспоминал Азнавур. Остальные его дети пошли по стопам отца, выбрав творческие профессии, кроме сына Николя, который стал ученым и занимался исследованиями в области невралгии.

"Когда я женился в первый раз на 17-летней Мишелин Рюгель, был слишком молод. Брак длился 5 лет. Во второй раз история с Эвелиной Плесис была еще короче и снова ошибочная. В третий раз я, наконец, женился на той, о ком всегда мечтал: на блондинке со светлыми глазами и шелковистой кожей", — рассказывал певец. В третьем браке с Улле Топсель, Шарль был очень счастлив, она подарила ему троих детей.

Немало Шарль говорил и о своей исторической родине. После землетрясения 1988-го в Спитаке он не остался в стороне и основал благотворительный фонд «Азнавур для Армении». Через год после трагедии Шарль выпустил клип «Для тебя, Армения», в котором приняли участие около ста музыкантов и актеров. Диск с композицией разошелся миллионным тиражом. Шарль всегда высказывался с душой об Армении. В начале 2000-х он присоединился к членам французского парламента, которые выступили за признание геноцида армянского народа. Тогда же в прокат вышла картина армянского режиссера Атома Эгояна под названием «Арарат», в которой освещалась эта острая и душераздирающая проблема. Главная роль в фильме досталась Шарлю Азнавуру. С 2008 года Азнавур – полноправный гражданин Армении. Он стал послом Армении в ЮНЕСКО. Во время событий 2018-го в Ереване Шарль выступил в поддержку простого народа. Как говорил сам Шарль «Армения моя религия».

КОНЕЦ ВЕЛИКОЙ ИСТОРИИ

Шарля Азнавура не стало 1 октября 2018 года. Прощание с ним прошло в Париже на площади у исторического Les Invalides, где покоится Наполеон. Азнавуру были отданы государственные и воинские почести: речи у его гроба произнесли лидеры двух государств — Франции и Армении, день его похорон стал днем национального траура в обеих странах.

Дудук в центре Парижа. "Дле Яман" великого композитора Комитаса. В этой музыке - душа армянского народа.

Шарль Азнавур прожил долгую жизнь, его музыка на века в наших сердцах, как и память о его добрых делах. Вечная память великому Шарлю Азнавуру.