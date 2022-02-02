Роспотребнадзор нашел нарушения антиковидных норм на концерте Дианы Арбениной в Казани

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2 февраля 2022, 13:27 Источник: "Интерфакс"

Диана Арбенина, Lev Ilyin/globallook.com

Роспотребнадзор составит протокол о нарушении санитарных норм зрителями на концерте «Ночных снайперов» в Казани 30 января, сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказал на следующий день после концерта телеграм-канал Mash Iptash, лидер группы Диана Арбенина во время выступления возмутилась тем, что охрана не пускает к сцене зрителей.

«Пожалуйста, не надо трогать людей. Пусть они идут к сцене, пусть они танцуют. Извините, конечно, вы от кого нас защищаете?» —обратилась к секьюрити певица. После этого к сцене хлынул поток людей.

Представитель Роспотребнадзора по Татарстану заявил, что согласно санитарному законодательству, организаторы концерта должны были строго соблюдать противоэпидемические мероприятия при его проведении.

«Вместе с тем, из видеоматериалов в СМИ и социальных сетях установлены факты нарушений санитарных требований. А именно: не обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима зрителями», - подчеркнули в ведомстве.

На организаторов концерта будет составлен протокол об административном правонарушении. Материалы для рассмотрения направят в суд.

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