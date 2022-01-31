Источник портала teleprogramma.pro сообщил, что Татьяна Доронина отдыхает в пансионате

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31 января 2022, 15:33 Источник: teleprogramma.pro

Татьяна Доронина, Natalya Loginova/Russian Look

Осведомленный источник в понедельник, 31 января, сообщил журналистам, что информация о том, что актриса Татьяна Доронина находится в доме престарелых, является ложной.

Согласно последней информации, Татьяна Доронина в настоящий момент проходит курс лечения и отдыхает в одном их пансионатов, расположенных в Подмосковье. В разговоре с teleprogramma.pro источник уточнил, что у 88-летней артистки нормальное здоровье.

Кроме того, инсайдер отметил, что актриса очень скучает по МХАТу им. Горького и хочет вернуться на работу, однако всегда возникают некие обстоятельства, которые этому мешают.

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