Источник портала teleprogramma.pro сообщил, что Татьяна Доронина отдыхает в пансионате

Осведомленный источник в понедельник, 31 января, сообщил журналистам, что информация о том, что актриса Татьяна Доронина находится в доме престарелых, является ложной.
Согласно последней информации, Татьяна Доронина в настоящий момент проходит курс лечения и отдыхает в одном их пансионатов, расположенных в Подмосковье. В разговоре с teleprogramma.pro источник уточнил, что у 88-летней артистки нормальное здоровье.
Кроме того, инсайдер отметил, что актриса очень скучает по МХАТу им. Горького и хочет вернуться на работу, однако всегда возникают некие обстоятельства, которые этому мешают.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.