Об Аркаиме сняли фильм мирового уровня

Аргументы Недели. Челябинск → Культура 13+

31 января 2022, 11:53 Татьяна Михайлова

на премьерном показе. Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Его можно увидеть в региональных учреждениях культуры и кинотеатрах.

На экраны вышел научно-популярный фильм «Аркаим. Колесница времени». Его основой стал опыт ученых, которым удалось воссоздать синташтинскую колесницу, найденную в Челябинской области в 1927 году.

«Сенсационное открытие, сделанное нашими учеными, убедительно доказывает, что на территории современной Челябинской области несколько тысяч лет назад существовала высокоразвитая цивилизация, — отметил Константин Струков, президент ООО «УК ЮГК», заместитель председателя Заксобрания Челябинской области. — Цивилизация, которая положила начало колеснице, умела извлекать богатства земли, занималась металлургией и распространилась на тысячи километров. Научная глубина картины сочетается с высокохудожественной, выверенной и увлекательной подачей».

««Аркаим. Колесница времени» — великолепный фильм, который сделан на хорошем, на мой взгляд, мировом уровне. Отличная, очень серьезная работа проделана съемочной группой: режиссером, сценаристом, операторской группой», — поделился мнением министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Глава ведомства добавил, картина отличается глубиной научной проработки. Фильм будет интересен как детям, так и взрослым. Увидеть его можно в муниципальных учреждениях культуры, а также в кинотеатрах региона.

«Сам по себе фильм снят достаточно интересно – в нем гармонично сочетаются и наука, и исторические факты, при этом он совсем не скучный, а наоборот привлекает внимание своей атмосферой, вызывает чувство причастности к богатому культурному наследию нашей родной земли», — прокомментировала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Добавим, что премьера фильма состоялась в минувшую субботу в кинотеатре имени А. С. Пушкина. Показ посетил губернатор Алексей Текслер вместе со своей семьей. Проект «Аркаим. Колесница времени» создан при поддержке губернатора и правительства Челябинской области, Группы компаний «Южуралзолото» и Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, снят на двух языках АртМедиа Группой (телеканал «Моя планета»). Над фильмом работали режиссер Дмитрий Васильев; автор Алена Быкова; главный редактор телеканала «Моя Планета», продюсер Николай Табашников; научный консультант Иван Семьян.

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