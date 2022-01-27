Дочь Ростроповича и Вишневской рассказала, какие ужасы войны видела её мать во время блокады в Ленинграде

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27 января 2022, 14:58 Источник: Тeleprogramma.pro

Галина Вишневская (в центре) и ее дочери, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Елена Ростропович, дочь знаменитых виолончелиста и дирижера, народного артиста СССР Мстислава Ростроповича и оперной певицы, народной артистки СССР Галины Вишневской знает об ужасах войны 1941-45 гг. от своей матери.

Галина Вишневская - ленинградка. Елена Ростропович поделилась в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" воспоминаниями матери о войне и блокаде в Ленинграде.

По словам дочери музыкантов, мать видела все ужасы, но не хотела об этом особенно говорить. Галина Вишневская вспоминала, что по карточкам давали всего 125 граммов хлеба. "Это все на что люди могли жить. Было животное чувство голода. Люди теряли разум",- рассказала Ростропович о воспоминаниях мамы.

Вишневская также говорила, что "матери лежали с мертвыми детьми в постели, чтобы получать эти карточки на них". "Или лежали трупы с вырезанными ягодицами",- этот ужас помнила певица.

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