Ушёл из жизни поэт и журналист Юрий Поройков

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25 января 2022, 19:18 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Ушел из жизни поэт, журналист, заслуженный работник культуры РСФСР Юрий Поройков. Поройков скончался 24 января в Москве на 87 году жизни. Ректор Московского гуманитарного университета и близкий друг Юрия Поройкова Игорь Ильинский сообщил, что сейчас решается вопрос с местом захоронения.

Он рассказал, что супруга Юрия Поройкова хотела бы похоронить его на деревенском кладбище, где похоронена ее мать. Ильинский сообщил, что "близкие друзья и коллеги, хотели бы иного расклада". Они занимаются решением вопроса.

Юрий Поройков родился 23 февраля 1935 года. С 1980 по 1991 занимал должность заместителя и первого заместителя главного редактора "Литературной газеты", в 1990-х годах - первого заместителя гендиректора ТАСС, в 1997-2000 был советником ЗАО "Роспром".

Поройков - автор поэтических сборников "Мгновение как жизнь", "Звезда на снегу", "Лесов зеленый вздох", "Зерна", "Все здесь - со мною и во мне", книжной прозы "Пока живу", "Один из многих". Лауреат Бунинской премии.

Песни на его стихи исполняют Лариса Долина, Михаил Боярский, Эдита Пьеха, Ольга Зарубина.

Ушел из жизни поэт, журналист, заслуженный работник культуры РСФСР Юрий Поройков.Поройков скончался 24 янваоя в Москве на 87 году жизни. Ректор Московского гуманитарного университета и близкий друг Юрия Поройкова Игорь Ильинский сообщил, что сейчас решается вопрос с местом захоронения. Он рассказал, что супруга Юрия Поройкова хотела бы похоронить его на деревенском кладбище, где похоронена ее мать. Ильинский сообщил, что "близкие друзья и коллеги, хотели бы иного расклада". Они занимаются решением вопроса.

Юрий Поройков родился 23 февраля 1935 года. С 1980 по 1991 занимал должность заместителя и первого заместителя главного редактора "Литературной газеты", в 1990-х годах - первого заместителя гендиректора ТАСС, в 1997-2000 был советником ЗАО "Роспром".Поройков - автор поэтических сборников "Мгновение как жизнь", "Звезда на снегу", "Лесов зеленый вздох", "Зерна", "Все здесь - со мною и во мне", книжной прозы "Пока живу", "Один из многих". Лауреат Бунинской премии. Песни на его стихи исполняют Лариса Долина, Михаил Боярский, Эдита Пьеха, Ольга Зарубина.

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