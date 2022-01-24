Башмет окрыляет и вдохновляет коллег и зрителей

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24 января 2022, 22:52 Лада Меркулова, Марьяна Полянская

Фото: Лада Меркулова

Сегодня в московском зале имени Чайковского маэстро Юрий Башмет по случаю своего дня рождения дает большой концерт. По традиции он проходит в рамках III Зимнего международного фестиваля искусств и становится его кульминацией. Как анонсировали «АН», поздравить выдающегося альтиста и дирижера, народного артиста СССР и лауреата многочисленных премий с 69-летием приехали друзья и коллеги со всего мира. Часть из них «АН» успели услышать еще перед концертом.

- «Дорогой Маэстро! Поздравляю Вас с днем рождения и желаю Вам счастья, здоровья и любви к музыке, которую Вы несете публике. Я счастлив любой возможности играть с Вами – и сегодня, и в ближайшее время в Сочи», - подчеркивает выдающийся скрипач и дирижер Сергей Крылов.

К поздравлениям присоединяется режиссёр и продюсер Виктор Крамер:

– «Дорогой мой! Какое чудо, что судьба свела меня с тобой, и мы уже столько вместе сделали – от камерного спектакля «Не покидай свою Планету» до грандиозных марафонов-фестивалей, которые одновременно проходят в нескольких городах, как сейчас в Москве и Сочи. И каждый раз, когда я слышу от тебя, как и сегодня в Зале им. Чайковского: «Ну, ты опять сотворил», то это невероятно окрыляет, дает желание и силы работать дальше. Ты настоящий Творец, ты – рисковый и не боишься экспериментов. Мне очень близок твой подход к творчеству. Я очень тебя люблю! С днем рождения!»

Запись концерта будет показана в ближайшее время на канале «Культура», а эксклюзивное интервью Юрия БАШМЕТА главному редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ можно уже сейчас прочитать в «АН».

Фото: Лада Меркулова

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