В Москве показали фильм о чудотворной иконе

Аргументы Недели → Культура 13+

20 января 2022, 14:48 Александр Малюгин,

Фото: Сергей Ершов; На фото: съемочная группа военной драмы «Мария. Спасти Москву»

19 января состоялась официальная премьера военной драмы «Мария. Спасти Москву». Первыми зрителями картины и гостями показа стали Сергей Пускепалис, Екатерина Вуличенко, Виктор Венес, Елена Драпеко, Олег Отс, Валерий Горин, Нил Кропалов, Татьяна Яхина и другие.

Фото: Сергей Ершов; На фото: Вера Сторожева представляет фильм



Сюжет фильма построен на легенде о том, как в страшные дни обороны Москвы в декабре 1941-го в столицу была доставлена чудотворная икона. Героиня фильма – младший лейтенант Мария Петрова. В её судьбе как в зеркале отразилась судьба страны: дочь священника, она отреклась от отца и от веры. Но именно ей выпадает задание доставить в Москву икону, находящуюся за линией фронта на оккупированной территории. Пройдя через суровые испытания, несмотря на гибель всех бойцов своего отряда и потерю любимого человека, Мария обретёт надежду на будущую жизнь. Главные роли в картине сыграли Мария Луговая, Артур Смольянинов, Сергей Пускепалис и др. Фильм и творческую группу представили режиссёр картины Вера Сторожева, продюсер Наталья Иванова и актер Сергей Пускепалис. Мария Луговая, мечтавшая о премьере целый год, к сожалению, слегла с высокой температурой и в зале не присутствовала. Работу Марии Луговой в этой картине высоко оценила актриса Влада Веревко («Bed Bug», «Безликий глаз», «Хакер», «Форс-мажоры», «Небоскрёб на необитаемом острове: Русская версия»), долгое время работавшая в Голливуде и сейчас вернувшаяся в Россию, чтобы сниматься в отечественном кино. «Я чуть не расплакалась в эпизоде, когда героиня Марии Луговой держит в руках икону и произносит молитву, чтобы спасти себя и героя Артура Смольянинова! Это самая пронзительная сцена в картине!» - поделилась своими эмоциями Влада.

Фото: Сергей Ершов; На фото: режиссёр картины - Вера Сторожева и Сергей Пускепалис



Специальный показ фильма «Мария. Спасти Москву» состоится 20 января в Музее Победы. Картину представит режиссер Вера Сторожева, продюсеры и актеры фильма. Кроме того, 22 января состоится премьерный показ в Ростове Великом, городе, ставшем одной из важнейших съемочных локаций проекта. 27 января картину выпустит в прокат кинокомпания «Наше кино».

Фото: Сергей Ершов; На фото: Валерий Рузин, Наталья Иванова и Вера Сторожева Фото: Сергей Ершов; На фото: Олег Отс, Дмитрий Соломыкин и Валерий Горин Фото: Сергей Ершов; На фото: Вера Сторожева и Елена Драпеко

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости