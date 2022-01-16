СтарХит: Телеведущего Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище

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16 января 2022, 20:32

Михаил Зеленский, фото: Igor Primak, globallookpress.com

Телеведущего Михаила Зеленского, ушедшего из жизни в возрасте 46 лет на отдыхе в Доминикане, похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Все расходы по транспортировке тела из Доминиканы и погребению взяла на себя ВГТРК. В этой телекомпании журналист проработал много лет.

Коллега телеведущего по проекту «Билет в Большой» Николай Сергеев рассказал, что, возможно, будет отпевание. По его словам, Михаил был верующим человеком, сделал интересный фильм про Валаам. Сергеев уточнил, что все решения примут родители Зеленского и его возлюбленная Мила Рубинчик.

По словам Сергеева, они тесно общались по работе с Михаилом в течение почти шести лет. Он знает, что Михаил спокойно относился и к смерти, и к здоровью, жил, как нравится, несмотря на советы медиков беречься.

Про Милу Рубинчик Николай Сергеев поведал, что она помогла Михаилу справиться с непростым расставанием со второй женой — фигуристкой Еленой Грушиной. После развода отношения между бывшими супругами были накалены до предела, между ними шли суды за имущество и детей. По словам Сергеева, Зеленский очень любил дочек Софию и Полину.

Родители телеведущего, дочери и вдова по закону являются его наследниками первой очереди. Говорят, что особого состояния Зеленский не нажил, жил на съёмной квартире. Но некоторые накопления имел. Вероятно, финансовая помощь понадобится пожилым матери и отцу журналиста, потерявшим единственную опору и поддержку.

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