Юрий Башмет сам «пристраивал» своих музыкантов, решивших сбежать из СССР

Аргументы Недели → Культура 13+

12 января 2022, 11:30

В истории ансамбля Юрия Башмета «Солисты Москвы» был случай, когда практически весь его первый состав остался во Франции, отказавшись возвращаться в СССР. Это был уже 1986 год, время перестройки. Что ими двигало?



– В то время каждый, кто находил возможность, уезжал. Я говорю о музыкальном мире. Очень хороший грузинский камерный оркестр под руководством Лианы Исакадзе оказался в Ингольштадте в Германии. Он до сих пор там существует, только без Лианы. Феноменальный оркестр «Виртуозы Москвы» с Владимиром Спиваковым оказался в Испании. Это было такое время, когда то есть деньги, но нечего купить, то есть что купить, но нет денег, то нет ни того, ни другого. Людям приходилось просто выживать. И они пользовались любой возможностью это изменить. Скажу честно, у меня было восемь наработок того, где могут принять «Солистов Москвы». Три отпало, оставалось пять. Три в Финляндии, одна в Португалии. Сработала та, что во Франции, - рассказывает в интервью «Аргументам недели» сам великий альтист, дирижёр, педагог, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, четырёх премий Российской Федерации и премии «Грэмми» Юрий Башмет.



То есть он сам «пристраивал» своих музыкантов, решивших сбежать. Точнее, он подыскивал контракт, чтобы сохранить этот сыгранный блестящий коллектив. При этом для него лично вопрос – чтобы уехать, никогда не стоял и не поднимался. Это для него неприемлемо, но это его личный выбор. - У нас гастроли-то были в основном зарубежные, процентов, наверное, восемьдесят. Мы прикидывали, что я буду приезжать туда, концертировать с ними, а потом будем разъезжаться: я – к себе, они – к себе. Подыскивали место во Франции. В конце концов меня сами нашли люди из Монпелье, где одиозный мэр был помешан на классической музыке. Сначала открыл шикарный фестиваль «Радио Франс», где я с Рихтером выступал в первом же концерте. И тут он ухватил ситуацию – есть шикарный камерный оркестр, который не надо собирать. Бери готовенький и забирай себе. Вопрос был в том, что это же не просто 23 музыканта, а ещё их семьи и домашние животные. Нужно было организовать переезд почти 90 человек. В итоге произошёл скандал, когда выяснилось, что французская демократия в версии Монпелье – это очень кривое зеркало. С тех пор я при словах «западная демократия» только улыбаюсь.



Массово сегодня уже не уезжают. Чтобы наш человек попал в их оркестр, ему надо пройти несколько туров. В первом он даже не участвует, участвуют его бумаги. Уже очень давно и во Франции, и в Австрии, и в чуть меньшей степени в Германии негласно заведено так, что наши не проходят даже этот первый тур. Потому что у наших уровень на три головы выше. Европе не нужна такая конкуренция.



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