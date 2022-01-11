Актёр, худрук МХТ Константин Хабенский отмечает юбилей

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11 января 2022, 11:18

Константин Хабенский, фото: facebook.com/khabenskiyru

Актёр театра и кино, художественный руководитель МХТ им. А.П.Чехова, общественный деятель Константин Хабенский отмечает юбилейный день рождения. 11 января народному артисту России Константину Хабенскому исполнилось 50 лет.

Поклонники поздравляют артиста и желают ему "крепкого здоровья, энергии, сил, удачи во всем, новых прекрасных ролей и постановок на сцене и киноэкране".

"С рождением, Константин Юрьевич! Будьте счастливы!" - поздравляет Хабенского Светлана Леонова-Крамарова, "Достойный человек и прекрасный актёр, долгих счастливых лет Вам!", - пишет Виктория Савенко. Константин Иванов обратился к артисту "Спасибо за ваш труд! Здоровья и удачи во всём!"

Актер в свой день рождения сыграет на сцене МХТ главную роль в спектакле "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена".

Константин Хабенский известен по ролям в фильмах "Ирония судьбы. Продолжение", "Селфи", "Убойная сила", "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Адмирал", "Географ глобус пропил", "Время первых" и другим. 30 декабря 2021 г. в прокат вышел фильм "Чемпион мира" режиссёра и автора сценария Алексея Сидорова. Одна из главных ролей в картине у Константина Хабенского.

Народный артист является лауреатом театральной премий "«Чайка", Международной премии Станиславского, телевизионной премии ТЭФИ, "Золотой орел", "Ника".

В 2008 году Константин Хабенский создал благотворительный фонд, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга.

За 13 лет помощь фонда Хабенского получили более трёх тысяч детей и молодых взрослых, более 8,5 тысячи подопечных фонда и членов их семей приняли участие в реабилитационных программах, более семи тысяч врачей при поддержке фонда приняли участие в различных образовательных проектах, 108 поставок современного высокотехнологичного оборудования были реализованы для 10 медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга.

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