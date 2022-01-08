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Актриса Марина Неёлова празднует юбилей

, 11:45 Источник: Кремль

Актриса Марина Неёлова празднует юбилей
Марина Неёлова, Genrietta Peryan/Global Look Press

Актриса театра и кино Марина Неёлова в субботу, 8 января, празднует юбилей. С 75-летием знаменитую артистку в телеграмме сегодня утром поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства отметил, что игра актрисы заставляет зрителей испытывать самые глубокие чувства и сопереживать ее героине. Владимир Путин назвал Марину Неёлову человеком необыкновенного обаяния и таланта, который связал свою жизнь со служением искусству.

Президент РФ пожелал артистке доброго здоровья и всего наилучшего.

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