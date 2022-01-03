Лариса Долина рассказала о подросшей дочери Александра Абдулова

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3 января 2022, 20:20

Лариса Долина, фото vk.com/larisadolinacom

Знаменитый актёр Александр Абдулов ушёл из жизни 14 лет назад. Абдулов умер 3 января 2008 года. Его дочери Жене было всего девять месяцев. Сегодня артиста вспоминают близкие, друзья, коллеги и поклонники.

Александр Абдулов и народная артистка Лариса Долина дружили. По признанию певицы, у нее очень теплые воспоминания о "Великом Артисте". И с каждым годом его не хватает, не хватает его звонков.

Долина в памятный день встретилась с вдовой Абдулова Юлией и их дочерью Женей. Евгении исполнилось 14 лет.

Певица опубликовала в соцсети фото с Юлией Абдуловой. А Женя, как рассказала Лариса Александровна, категорически отказалась фотографироваться. "Женька выросла. Уже Сашиного роста. ... Очень красивая, в папу. Чудесная девочка растет. Папа бы ею гордился",- рассказала про дочь Александра Абдулова Лариса Долина.

Юлия Абдулова все эти годы одна, всю себя посвящает дочери.

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