Умерла режиссер «Смешариков» и «Лунтика» Галина Воропай

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1 января 2022, 20:13 Источник: ТАСС

Фото "ВКонтакте": vk.com/rezanimaspbgikit

В возрасте 49 лет умерла режиссер известных сериалов «Смешарики», «Лунтик и его друзья, «Ура, Барбоскины» Галина Воропай. Об этом сообщает кафедра режиссуры мультимедиа и анимации Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения на своей странице «Вконтакте».

«В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна. Приносим соболезнования ее родным и близким! Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино»,- сказано в сообщении.

Кроме уже упомянутых сериалов, Воропай принимала участие в создании фильмов «Иван Царевич и Серый волк - 2 и 3», «Три богатыря. Ход конем», «Урфин Джус».

О причине смерти не сообщается.

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